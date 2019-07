Mexiko holte mit 1:0 über USA den CONCACAF-Gold Cup

Mexikos Fußball-Nationalmannschaft hat sich im prestigeträchtigen Duell mit den USA zum achten Mal den Titel im Gold-Cup gesichert. "El Tri" setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in Chicago mit 1:0 durch. Der bei LA Galaxy unter Vertrag stehende Jonathan dos Santos traf in der 73. Minute entscheidend.