Kreuzfahrtschiff drohte Ufer in Venedig zu rammen

In Venedig ist am Sonntagabend nur knapp ein neuer Unfall mit einem Kreuzfahrtschiff vermieden worden. Die "Costa Deliziosa", Kreuzfahrtschiff der Reederei "Costa Crociere", ist während eines schweren Gewitters mit Hagel und Wind in Venedig unweit des Markusplatzes außer Kontrolle geraten, berichteten italienische Medien am Sonntagabend.