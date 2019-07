Drei Tote bei Autounfall in Baden-Württemberg

Bei einem schweren Autounfall in Baden-Württemberg in Deutschland sind drei Menschen getötet worden - darunter ein Kind. "Die Sanitäter versorgten weitere Wageninsassen, die schwer verletzt wurden", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag in der Früh. Zu dem Unfall kam es, als zwei Autos auf der Straße zwischen Villingen und Schwenningen frontal zusammen stießen.