Deutscher Kletterer in Tirol tödlich verunglückt

Ein 55-jähriger Deutscher ist am Samstag bei einem Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen. Der Mann war mit einem zweiten Alpinisten aus Deutschland im Steinseegebiet in den Lechtaler Alpen unterwegs. Der 55-Jährige stieg vor und kam aus bisher ungeklärter Ursache zum Sturz, konnte aber von seinem Kletterpartner gehalten werden und blieb im Sicherungsseil hängen.