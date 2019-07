Nigeria nach 3:2 gegen Kamerun im Afrika-Cup-Viertelfinale

Nigeria hat beim Fußball-Afrika-Cup Titelverteidiger Kamerun ausgeschaltet und steht damit im Viertelfinale. Die "Super Eagles" setzten sich am Samstag in Alexandria mit 3:2 (1:2) durch. Ein Doppelschlag von Odion Ighalo und Alex Iwobi in der 63. und 66. Minute drehte die Partie zugunsten der Nigerianer. Im Viertelfinale winkt nun ein Duell mit Gastgeber Ägypten.