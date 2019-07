Kanadierinnen holten in Hamburg Beachvolleyball-WM-Titel

Die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes haben sich am Samstag in Hamburg erstmals den Beach-Volleyball-WM-Titel gesichert. Das als Nummer neun gesetzte Duo bezwang im Endspiel die US-Amerikanerinnen April Ross/Alix Klineman 2:0 (23:21, 23:21). Ross hatte 2017 in Wien mit Lauren Fendrick auch im Finale verloren, 2009 war sie mit Jennifer Kessy aber schon einmal Weltmeisterin geworden.