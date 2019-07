Drei Tote bei Explosion in Moschee in Afghanistan

Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einer schiitischen Moschee sind im Südosten Afghanistans mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 36 Menschen seien bei der Detonation im Westen der Provinzhauptstadt Ghazni am späten Freitagabend verletzt worden, sagten Vertreter der Regionalbehörden am Samstag weiter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Moschee hätten sich rund 70 Gläubige aufgehalten. Es wird vermutet, dass die Bombe bereits vor dem Freitagsgebet in dem Gotteshaus platziert worden war.

Die Behördenvertreter verdächtigten Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die radikalislamischen Taliban bestritten, etwas damit zu tun zu haben, und verurteilten die Tat. Der IS wird auch beschuldigt, im Mai einen Schrein in Ghazni zerstört zu haben. Im vergangenen Jahr nahmen die Behörden in Ghazni mehrere Menschen unter dem Verdacht fest, Verbindungen zum IS zu haben.