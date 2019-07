83-Jähriger kam bei Alpinunfall in Vorarlberg ums Leben

In Vandans (Bezirk Bludenz) in Vorarlberg ist am Freitag ein Wanderer tödlich verunglückt. Der 83-jährige Deutsche war laut Polizei mit einer Gruppe unterwegs. Beim Aufstieg auf den Gipfel des Schafgafalls wollte der Mann eine Abkürzung nehmen und trennte sich von der Gruppe. Als er nicht beim Treffpunkt erschien, schlugen seine Begleiter Alarm. Er konnte nur noch tot geborgen werden.