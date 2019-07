Marokko im Afrika-Cup-Achtelfinale gegen Benin out

Titelkandidat Marokko ist im Achtelfinale des Fußball-Afrika-Cups an Benin gescheitert. Die Nordafrikaner mussten sich am Freitag in Kairo im Elfmeterschießen mit 1:4 geschlagen geben. Nach 90 Minuten und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Pechvogel der überlegenen Marokkaner war Starspieler Hakim Ziyech, der Ajax-Profi vergab in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit einen Elfer.