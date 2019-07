In Vorarlberg vermisster Wanderer tot aufgefunden

Ein seit Donnerstag im Kleinwalsertal vermisster 72-jähriger Wanderer ist am Freitag tot aufgefunden worden. Der Deutsche war am Donnerstag allein zu einer Tour aufgebrochen und abends nicht zurückgekehrt. Der Tote wurde bei einer groß angelegten Suchaktion entdeckt, er ist laut Polizei im weglosen Gelände in einer Steilrinne abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.