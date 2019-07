Im Zuge eines Polizeieinsatzes wurden in der Wohnung eines 33-Jährigen 15 Waffen - darunter zwölf Messer - entdeckt.

© APA (Archiv)

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Bregenz einen 33-jährigen Mann kurzzeitig festgenommen, nachdem er einen 21-Jährigen mit einem Messer bedroht und zum Verlassen seiner Wohnung genötigt haben soll. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden in der Wohnung des 33-Jährigen 15 Waffen - darunter zwölf Messer - entdeckt. Es wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, teilte die Exekutive mit.

Der Notruf des 21-Jährigen ging gegen 20.45 Uhr ein. Bei dem nachfolgenden Polizeieinsatz und der Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten neben den Messern auch auf eine nicht funktionsfähige Granate und eine Indoor-Cannabis-Plantage. Der 33-Jährige habe angegeben, die Messer zu sammeln und habe sich sehr kooperativ gezeigt, hieß es bei der Polizei auf APA-Anfrage. Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen auf freiem Fuß angezeigt.