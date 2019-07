Auschwitz-Überlebende Eva Kor gestorben

Die Holocaust-Überlebende Eva Kor ist tot. Die 85-jährige gebürtige Rumänin starb am Donnerstag in Krakau, wie das von ihr gegründete Candles Holocaust Museum and Education Center in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana mitteilte. Kor, eine der Mengele-Zwillinge von Auschwitz, polarisierte mit ihrem Standpunkt ihren Peinigern zu vergeben.