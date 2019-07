Bierlein setzt sich für EU-Perspektive des Westbalkan ein

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich am zweiten Tag der Westbalkan-Konferenz in Poznan in Polen für eine klare EU-Beitrittsperspektive der Westbalkan-Länder ausgesprochen. "Die enge Anbindung und die Aufrechterhaltung der europäischen Perspektive für die Staaten des Westbalkans sind wichtige Anliegen Österreichs", sagte die Bundeskanzlerin am Freitag.