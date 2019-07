Öltanker auf dem Weg nach Syrien in Gibraltar festgesetzt

Die britische Marine setzte am Donnerstag in Gibraltar einen Öltanker auf dem Weg nach Syrien wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen EU-Sanktionen fest. Die örtlichen Behörden hätten die Hilfe der Streitkräfte angefordert, teilte die Regierung der britischen Exklave im Süden Spaniens mit. Das Schiff "Grace 1" habe eine Raffinerie in Syrien angesteuert, die von EU-Sanktionen gegen Syrien betroffen sei.