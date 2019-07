Facebook

Der Häftling, der am Mittwoch nach einer Behandlung im Krankenhaus in Eisenstadt geflohen ist, wurde noch am selben Tag in den Abendstunden gefasst. Der Flüchtige sei in Sopron nahe seiner Heimatadresse entdeckt worden, berichtete Klaus Faymann, stellvertretender Leiter der Justizanstalt Eisenstadt, am Donnerstag gegenüber der APA.

Die ungarische Polizei habe den Mann, der wegen eines "geringen Eigentumdeliktes" in U-Haft saß, festgenommen. Er werde nun wieder nach Eisenstadt überstellt, wann und wie genau das passieren werde, sei noch nicht geklärt, so Faymann.