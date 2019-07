Lange Haftstrafen nach Terroranschlag auf Uni in Kenia

Nach dem Terrorangriff auf eine Universität in Kenia vor vier Jahren mit 148 Toten sind drei Männer zu Haftstrafen zwischen 41 Jahren und lebenslang verurteilt worden. Das Gericht in der Hauptstadt Nairobi verkündete das Strafmaß am Mittwoch. Die drei waren bereits vor zwei Wochen wegen einer terroristischen Straftat sowie Mitgliedschaft in einer Terrororganisation für schuldig erklärt worden.