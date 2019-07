Trump begeht Nationalfeiertag mit Rede und Militärshow

US-Präsident Donald Trump begeht den Unabhängigkeitstag der USA am Donnerstag (Freitag 00.30 Uhr MESZ) mit Panzern, Kampfflugzeugen und einer Rede vor dem Lincoln Memorial in Washington. Nach Angaben des Präsidenten soll es "das größte Feuerwerk aller Zeiten" geben. Neben dem Denkmal soll militärische Gerät postiert werden, geplant ist ein Überflug mit Kampfjets und der Air Force One.