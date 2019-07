Mehr als 80 Terrorverdächtige in der Türkei festgenommen

Fast drei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei sucht die türkische Regierung weiter intensiv nach angeblichen Mitverschwörern. Am Mittwoch ließen Staatsanwälte 81 Menschen festnehmen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Ihnen würden Verbindungen zur Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen.