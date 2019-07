Fußball: Brasilien zieht ins Finale der Copa America ein

Rekordweltmeister Brasilien hat den Erzrivalen Argentinien bei der Südamerikameisterschaft geschlagen und zieht in das Finale der Copa America ein. Die "Selecao" setzte sich am Dienstag in Belo Horizonte mit 2:0 (1:0) gegen die argentinische Auswahl um Superstar Lionel Messi durch.