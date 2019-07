Dutzende Tote bei Luftangriff auf Flüchtlingslager in Libyen

Bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind dutzende Menschen getötet oder verletzt worden. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP sah in dem Auffanglager im Vorort Tadschura mehrere Körper am Boden liegen. Krankenwagen eilten zu dem Hangar, in dem die Flüchtlinge untergebracht waren.