Federer, Kerber und Barty in zweiter Wimbledon-Runde

Während einige Top-Ten-Akteure wie auch Dominic Thiem ausgeschieden sind, haben beide Titelverteidiger ihre Auftakthürde im Grand-Slam-Turnier in Wimbledon genommen. Der Serbe Novak Djokovic hatte das schon am Montag erledigt, am Dienstag folgte ihm Angelique Kerber durch ein 6:4,6:3 gegen ihre deutsche Landsfrau Tatjana Maria. Und auch Rekordtitelträger Roger Federer kam weiter.