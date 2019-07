Thiem scheiterte gleich in erster Wimbledon-Runde

Dominic Thiems Rasen-Saison hat nur ein Turniermatch lang gedauert. Der Niederösterreicher unterlag am Dienstag in Runde eins von Wimbledon dem US-Amerikaner Sam Querrey 7:6(4),6:7(1),3:6,0:6 und kassierte damit im sechsten Anlauf die dritte Auftakt-Niederlage bei diesem Tennis-Grand-Slam-Turnier. Für Thiem geht es nun in eine weitere Turnierpause, ehe er ab 22. Juli in Hamburg auf Sand antritt.