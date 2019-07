Neue Festnahmewelle von Gülen-Anhängern in der Türkei

Knapp drei Jahre nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei haben die türkischen Behörden Haftbefehle gegen weitere 120 Verdächtige ausgestellt. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul, Izmir und Konya ordnete am Dienstag die Festnahme von 122 Menschen an, die Verbindungen zur verbotenen Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen haben sollen.