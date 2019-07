Rom mit Sparmaßnahmen zur Abwendung von EU-Verfahren

Die italienische Regierung hat am Montagabend einen Plan verabschiedet, mit dem Italien bis Ende 2019 sein Defizit auf 2,04 Prozent drücken will. Die Ausgaben sollen um 7,6 Milliarden Euro gekürzt werden. Damit hofft Italien, ein EU-Defizitverfahren abzuwenden. Vorgesehen sind Einsparungen bei den Ausgaben der Ministerien in der Größenordnung von zwei Milliarden Euro.