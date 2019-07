Unwetter quer durchs Land machten Einsatzkräften zu schaffen

Die Hitzewelle ist am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag in weiten Teilen Österreichs mit Unwettern zu Ende gegangen. In Niederösterreich war der Bezirk Waidhofen an der Thaya am stärksten betroffen, landesweit waren 900 Mitglieder von 87 Feuerwehren im Einsatz. In Tirol lösten Blitzeinschläge am Montagabend gleich mehrere Waldbrände aus.