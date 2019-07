Sondergipfel um EU-Spitzenjobs verzögert sich erneut

Der EU-Sondergipfel zur Besetzung von EU-Spitzenposten in Brüssel verzögert sich auch am Dienstag. Der Gipfel werde erst um 13.00 Uhr - anstatt wie geplant um 11.00 Uhr - in der Runde aller 28 Staats- und Regierungschefs zusammentreten, teilte ein Sprecher von Ratspräsident Donald Tusk mit. Zuvor will Tusk noch mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte bilateral beraten.