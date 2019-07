EU-Gipfel zur Vergabe der Spitzenposten wird fortgesetzt

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) setzen am Dienstag in Brüssel ihre Beratungen über die neu zu vergebenden Spitzenposten fort (11.00 Uhr). Der Gipfel war am Montag vertagt worden, nachdem sich die Teilnehmer trotz einer rund 18-stündigen Marathonsitzung nicht auf ein Gesamtpaket einigen konnten.