Chelsea erwarb Vize-Weltmeister Kovacic fix von Real Madrid

Europa-League-Sieger Chelsea hat Mittelfeldmann Mateo Kovacic fix von Real Madrid erworben. Der 25-jährige Kroate spielte in der vergangenen Saison leihweise für den Premier-League-Club. Wie Chelsea am Montag bekannt gab, erhielt der in Linz ausgebildete Kovacic nun einen Fünfjahresvertrag. Als Ablösesumme für den Vize-Weltmeister wurden 45 Millionen Euro kolportiert.