Transfer von Lazaro von Hertha zu Inter Mailand finalisiert

Österreich hat wieder einen Legionär in der italienischen Serie A. Valentino Lazaro wechselte nach zwei starken Jahren bei Hertha BSC in der deutschen Fußball-Bundesliga zum Traditionsclub Inter Mailand. Der seit Tagen kolportierte Transfer wurde am Montagnachmittag vollzogen. Lazaro unterschrieb bis Ende Juni 2023 bei den "Nerazzurri". Hertha könnte von Inter bis zu 25 Millionen Euro erhalten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Laut Medienberichten überweisen die Mailänder 22 Millionen fix, dazu kommen noch mögliche Bonuszahlungen. Die Berliner würden damit eine clubinterne Rekordablöse für Lazaro erhalten. Der Vertrag des 23-jährigen Flügelspielers bei den Hauptstädtern wäre noch bis 2021 gelaufen. Mit der nun kolportierten Ablöse ist Lazaro der zweitteuerste Österreicher nach Marko Arnautovic, der 2017 um 27,9 Mio. Euro von Stoke City zu West Ham United ging.

Lazaro war vor zwei Jahren nach dem Double mit Salzburg nach Berlin gegangen. Ursprünglich nur leihweise geholt, verpflichteten die Berliner den Steirer einige Monate später für angeblich 7 Millionen Euro fix. In der vergangenen Saison hatte Lazaro 34 Pflichtspiele für die Hertha absolviert, dabei drei Tore erzielt und sieben vorbereitet.

Mit der neuen Aufgabe in Italien macht der gebürtige Grazer den nächsten Karriereschritt. Inter qualifizierte sich als Tabellenvierter der abgelaufenen Saison für die Champions League. Trainer Luciano Spalletti musste jedoch gehen. Nachfolger ist der ehemalige Juventus-Coach Antonio Conte, der Chelsea im Vorjahr zum Titel in der Premier League geführt hatte. Lazaro gilt als universell einsetzbar, wobei er in Contes 3-5-2-System an der rechten Flanke agieren soll.

Der Transfer war am Montag endgültig in die Zielgerade gebogen. Die "Gazzetta dello Sport" veröffentlichte ein Video, das Lazaro bei der Ankunft bei der Geschäftsstelle von Inter zeigte. Der Österreicher posierte für Selfies mit Fans. In Berlin stellte sich indes Neo-Trainer Ante Covic vor und machte unmissverständlich klar, dass er nicht mehr mit Lazaro rechne. Sportlich sei der Abgang natürlich ein Verlust. Hertha sei aber ein Wirtschaftsunternehmen. "Wenn solche Zahlen auf den Tisch kommen, wäre es fahrlässig, nicht darüber nachzudenken, solch einen Spieler abzugeben", sagte Covic.

Vor Lazaro hatte Inter bereits Rechtsaußen Matteo Politano (fix von Sassuolo) und den neuen Abwehrchef Diego Godin (ehemals Atletico Madrid) verpflichtet. Bei den Schwarzblauen aus Mailand ist der Steirer nicht der erste Österreicher. Herbert Prohaska wurde 1982 mit Inter Cupsieger. Arnautovic war 2009/10 bei Inter engagiert und holte dabei das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League. Damals kam der Wiener jedoch nur auf drei Liga-Einsätze als Einwechselspieler. Ebenfalls nicht den Durchbruch schafften dort Lukas Spendlhofer (1 Einsatz) und der nur im Nachwuchs tätig gewesene Christoph Knasmüllner.