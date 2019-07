Verdächtiger wegen Mordverdacht in Deutschlandsberg in Haft

Facebook

Der Weststeirer war Donnerstagabend kurz nach 20.00 Uhr zur Polizeiinspektion Deutschlandsberg gekommen und gab an, dass in seiner Wohnung die Leiche der 16-Jährigen liegt. Da deutete er schon darauf hin, dass er an ihrem Tod in irgendeiner Form beteiligt sein könnte. Tatsächlich fanden die Beamten im Schlafzimmer des Mannes die Jugendliche. Sie wies Würgemale am Hals auf. Eine Obduktion am Freitag ergab den Tod durch Ersticken. Ermittler haben bei der Leiche Abschiedsbriefe gefunden. In ihnen soll das Mädchen den Suizid angekündigt haben. Der Verdächtige dürfte dabei "nachgeholfen" haben.