Italiens Präsident Mattarella auf Staatsbesuch in Wien

Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat seinen zweitägigen Staatsbesuch am Montag in Wien stilgerecht begonnen: In einem am bereits am Vormittag vor Hitze glühenden Burghof wurde der 77-jährige Sizilianer von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen.