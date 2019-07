ABL heißt künftig Superliga und kehrt zurück zum Verband

Österreichs Basketball-Fans können künftig die heimische Liga in bisher nie da gewesener Dichte verfolgen. Die nach der Rückkehr in den Schoß des Österreichischen Basketball-Verbands (ÖBV) nun in Superliga umbenannte Bundesliga wird von Sky, ORF Sport + und im Stream via skysportaustria.at übertragen. Damit sind erstmals sämtliche Spiele der Basketball-Superliga (BSL) live zu sehen.