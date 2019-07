Ermittlungen nach tödlichem Lawinenabgang eingestellt

Nach einem tödlichen Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg im Jänner, bei dem ein 16-jähriger Deutsch-Australier verschüttet worden war, sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen Ersthelfer eingestellt worden. Dies berichtete der ORF Tirol am Montag unter Berufung auf die Anklagebehörde.