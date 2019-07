Fehlgeleitete Rakete über Zypern abgestürzt

Über Nordzypern ist nach offiziellen Angaben eine fehlgeleitete Rakete abgestürzt. Der Flugkörper habe in der Nacht auf Montag die dicht besiedelte Hauptstadt Nikosia überflogen und sei in einem hügeligen Gebiet in 20 Kilometern Entfernung aufgeschlagen, teilten Behörden der Türkischen Republik Nordzypern mit. Die Hügel seien in Flammen gesetzt worden, Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.