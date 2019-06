Landessicherheitsrat zu Identitären-Zentrum in Linz

In Linz tritt am Montag der Landessicherheitsrat zusammen, um nach dem Bekanntwerden von Plänen der Identitären für ein "Konservatives Zentrum" in der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu beraten. LH Thomas Stelzer (ÖVP) hat betont, dass die Gruppe "nicht willkommen" sei. Beim Landessicherheitsrat wird die Polizei die Politik informieren, auch Städte- und Gemeindebund sind eingeladen.