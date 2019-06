Spanien nach 2:1 gegen Deutschland U21-Europameister

Spanien ist zum fünften Mal U21-Fußball-Europameister. Die Spanier gewannen am Sonntag in Udine das Finale gegen Deutschland mit 2:1 (1:0) und revanchierten sich damit für die Endspiel-Niederlage von vor zwei Jahren. Fabian Ruiz (7.) und Dani Olmo (68.) schossen die Tore der Iberer, die nun gemeinsam mit Italien Rekordsieger sind. Nadiem Amiri gelang erst in der 88. Minute der Anschlusstreffer.