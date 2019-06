Bus-Passagierin bei Vollbremsung lebensgefährlich verletzt

In Graz ist am Samstagnachmittag ein Fahrgast eines Linienbusses in Folge einer Vollbremsung lebensgefährlich verletzt worden. Der 39-jährige Busfahrer hatte bei der Zufahrt zum Busbahnhof Puntigam eine Straßenbahn übersehen und leitete eine Notbremsung ein. Eine im Mittelgang stehende 59-Jährige Frau wurde nach vorne geschleudert und prallte mit dem Kopf auf den Boden des Busses auf.