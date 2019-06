Teilnehmerzahl bei "Gelbwesten"-Protesten auf Tiefstand

Sieben Monate nach Beginn der "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich ist die Beteiligung an den landesweiten Protesten auf einen neuen Tiefstand gesunken. Nach Angaben des Innenministeriums gingen am Samstag 5.769 Menschen auf die Straße - so wenige wie noch nie zuvor. Vor einer Woche hatten sich noch 11.800 Menschen an den Protesten beteiligt.