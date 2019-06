Trump reist nach G-20-Gipfel nach Südkorea

US-Präsident Donald Trump reist am Samstag im Anschluss an den G-20-Gipfel in Japan nach Südkorea. In Seoul berät sich Trump mit Präsident Moon Jae-in dann am Sonntag unter anderem über das weitere Vorgehen im Atomstreit mit Nordkorea. Die Verhandlungen Washingtons mit Pjöngjang sind seit Trumps Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un im Februar in Vietnam festgefahren.