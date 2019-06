Vier Österreicher fix für Tour de France nominiert

Vier Österreicher sind am Freitag von ihren Teams fix für die am 6. Juli in Brüssel startende Tour de France nominiert worden. Der Bora-Rennstall setzt in seinem achtköpfigen Aufgebot gleich auf drei ÖRV-Radprofis: Patrick Konrad ist Co-Leader, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger sind vor allem Helferaufgaben zugedacht. Marco Haller absolviert nach dem Giro für Katjuscha auch die Tour.