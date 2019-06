Rapid löste Vertrag mit Mocinic auf - Obermüller zu Hartberg

Facebook

Lediglich 24 Pflichtspiele absolvierte der 26-jährige Mocinic für die Grünweißen. Im Frühjahr wollte Rapid den Kroaten verleihen, fand aber keinen Abnehmer.

Patrick Obermüller wurde von Rapid indes an Liga-Konkurrent Hartberg verliehen. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt für die kommende Saison zu den Oststeirern, bei denen er bereits im Probetraining stand. Der in der vergangenen Saison in der Regionalliga Ost bei den Rapid Amateuren eingesetzte Obermüller hatte im Mai für die Hütteldorfer in der Bundesliga debütiert. Der 1,88-m-Mann stand heuer auch in Österreichs U20-Teamkader.