Tod eines Läufers in Salzburg: Staatsanwaltschaft prüft

Nach dem Tod eines estnischen Orientierungsläufers während der Europäischen Betriebssportspiele am Donnerstag in Salzburg ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Der 36-Jährige war während des Bewerbs am Hellbrunner Berg abgestürzt. Konkret wird nun geprüft, ob bei der Ausrichtung des Laufes alles ordnungsgemäß verlaufen ist. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es laut Behörde zurzeit nicht.