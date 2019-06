Zwei Tote bei schweren Überschwemmungen in Sibirien

Bei schweren Überschwemmungen sind in Sibirien in der Gebiet Irkutsk mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Bewohner einer Ortschaft hätten sich zunächst geweigert, ihr Haus zu verlassen, teilten Behörden der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Freitag mit.