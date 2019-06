Tschechin kam bei Alpinunfall im Tennengebirge ums Leben

Eine 65-jährige Wanderin ist am Donnerstag im Salzburger Tennengebirge bei einem 200-Meter-Absturz ums Leben gekommen. Die Tschechin war am Vormittag mit zwei Landsleuten über den Südgrat zum Hochthron (2.362 Meter) aufgestiegen. Beim Abstieg zur Werfener Hütte am frühen Nachmittag kam es dann zum Unglück, informierte die Polizei am Freitagnachmittag.