Causa Pflegeheim in NÖ: Vorhabensbericht noch nicht fertig

Der Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft (StA) St. Pölten, in dem die Anklagebehörde ihre weitere Vorgehensweise in der Causa Pflegeheim Kirchstetten darlegen wird, ist noch nicht fertiggestellt worden. Es seien noch "Aspekte nachzuermitteln", sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Leopold Bien am Freitag. Offen bleibt damit weiter die Frage, ob in der Angelegenheit Anklage erhoben wird.