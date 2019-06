Falscher Polizist wollte in Tirol Pkw-Lenker kontrollieren

Ein 62-Jähriger hat sich in der Nacht auf Freitag in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) als Polizist ausgegeben und einen Pkw-Lenker angehalten. Der Mann sei mit einer Polizeiwarnweste bekleidet gewesen und habe außerdem eine Schusswaffe am Gürtel getragen, meldete der 20-jährige Pkw-Lenker der Exekutive.