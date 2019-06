Familypark St. Margarethen: Märchenwald wegen Raupe gesperrt

Der Märchenwald im Familypark St. Margarethen ist seit Donnerstag vorübergehend für Besucher gesperrt. Grund dafür ist der Eichenprozessionsspinner, dessen Härchen einen juckenden Ausschlag verursachen. Dank der Sperre können die Gärtner nun auch tagsüber in diesem Teilbereich des Areals an der Beseitigung der Raupen arbeiten, bestätigte der Familypark am Freitag Medienberichte.