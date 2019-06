Zug rammte Auto im Burgenland - Lenker schwer verletzt

Ein 46-jähriger Pkw-Lenker ist am Freitag im Burgenland beim Zusammenstoß mit einem Zug schwer verletzt worden. Der Mann, der auf einem Feldweg bei Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) unterwegs war, dürfte das Rotlicht an einer Eisenbahnkreuzung übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.