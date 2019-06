Autorin Nina Bußmann erhält Robert-Gernhardt-Preis

Für ihren noch unveröffentlichten Roman "Dickicht" erhält Nina Bußmann den Robert-Gernhardt-Preis. Die Auszeichnung ist mit 12.000 Euro dotiert und soll der Autorin am 20. August in Frankfurt überreicht werden, wie das Kunstministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte.