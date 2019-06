Hunde-Duo in Oberösterreich attackierte Hund und Frauerl

Ein aggressives Hunde-Duo hat am 9. Juni den Vierbeiner einer 62-Jährigen aus dem Bezirk Eferding in Oberösterreich und sie selbst attackiert. Der Hund war danach tot, die Frau verletzt. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag in einer Presseaussendung.